Best Location Awards 2020 è il premio di cui è stato insignito il Palazzo Fondi di Napoli. Un luogo storico che è al centro di un progetto di rigenerazione urbana temporanea in collaborazione con Urban Value, Demanio e Comune di Napoli. Il progetto fu inaugurato nel 2018 e dopo due anni e mezzo, il Palazzo Fondi di Napoli è stato protagonista di mostre, eventi musicali e molto altro ancora.

Il Palazzo Fondi di Napoli ha catturato negli anni più di 300.000 visitatori grazie anche alle collaborazioni con enti locali come Film Commission Campania, Teatro di Napoli Teatro Nazionale, Teatro Bellini ed è stato anche sede di numerosi set cinematografici per film e serie tv. Adesso il prestigioso premio Best Location Awards 2020.

A commentare l’evento il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e l’Assessore ai beni comuni e all’urbanistica, Carmine Piscopo: “Palazzo Fondi rappresenta uno straordinario esempio di rigenerazione del patrimonio storico-artistico, reso attraverso eventi, mostre, manifestazioni culturali temporanee. Tale modello punta alla valorizzazione del patrimonio pubblico, nel tempo che intercorre tra il progetto e la sua realizzazione. Un modo, questo, che la Giunta de Magistris ha incentivato e promosso con la propria azione amministrativa, con l’obiettivo di rendere vivi, attraverso la cultura e le attività sociali, i luoghi del patrimonio collettivo”.

Anche Simone Mazzarelli, CEO di Urban Value, ha espresso la sua opinione su Palazzo Fondi di Napoli e il premio ricevuto: “Il progetto di Palazzo Fondi rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra settore pubblico, privato, le aziende, le associazioni senza scopo di lucro e gli operatori culturali. Un progetto di riqualificazione temporanea in cui la temporaneità è diventata sinonimo di opportunità e produttività. Dove la condivisone e la sinergia hanno dato vita ad un sistema economico virtuoso nel quale ogni progetto realizzato ha generato un indotto che in parte è stato reinvestito nella struttura stessa. Grazie all’unicità della sua natura, anche durante questo lungo periodo segnato dal Covid, gli spazi del Palazzo hanno continuato a vivere divenendo luoghi in cui progettare, costruire e reinventare”

Antonio Agostini, direttore dell’Agenzia del Demanio, ha spiegato cosa ha portato il processo di rigenerazione urbana di Palazzo Fondi: “L’uso temporaneo di un bene dello Stato è la prova che gli spazi pubblici possano essere vissuti e abitati anche attraverso esperienze differenti e transitorie. È una attività efficiente e innovativa di gestione immobiliare che punta a massimizzare il valore degli immobili e la loro fruizione, soprattutto nelle fasi intermedie di progettazione in cui bisogna necessariamente attendere l’avvio dei lavori di riqualificazione”.

“Questa di Palazzo Fondi è un’iniziativa coinvolgente e di eccellenza per Napoli ed è anche una grande opportunità di promozione degli asset immobiliari. Proprio domani viene stipulato il contratto d’appalto dei servizi per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di restauro e risanamento conservativo di questo storico palazzo che ospiterà la sede dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia del Demanio”.

“L’augurio è di poter estendere quest’attività ad altri immobili e in altri contesti territoriali anche con uno strutturato Progetto nazionale «Bellezza» che valorizzi in chiave economica e/sociale i beni di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici per innescare iniziative di rigenerazione urbana e “riempire” di esperienze e significato i beni in disuso.”