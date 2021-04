Covid Italia: il bollettino di oggi 10 aprile 2021

Covid Italia, il bollettino di oggi 10 aprile 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sonoi nuovi positivi a fronte di 320.892 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è del 5,47%, ancora in leggero aumento rispetto a ieri quando si attestava al 5,2%. 344 i decessi, un numero in netto calo rispetto a quello di ieri (718, anche se erano inclusi i 258 morti inseriti dalla Sicilia e riferiti ai mesi precedenti). Significativo il crollo dei ricoveri (-15 in terapia intensiva e -492 nei reparti ordinari).

La Regione che registra il maggior numero di casi è la Lombardia con 2.974 casi, segue la Campania con 2.069. Tutte le altre Regioni sono sotto i due mila: casi 1.804 la Puglia, 1.525 l’Emilia Romagna, 1.463 il Lazio, 1.267 il Piemonte, 1.229 la Sicilia, 1.177 la Toscana e 1.054 il Veneto. Le altre sotto i mille.

Le persone attualmente positive al virus in Italia sono 533.085 (oltre 91 mila solo in Campania, la Regione con il numero più alto). I dimessi e i guariti sono invece oltre 3 milioni (3.107.069) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 27.654. Nei reparti di terapia intensiva, si registra un incremento giornaliero di 186 unità (-15 però rispetto al giorno precedente tra pazienti che hanno bisogno di ventilazione e chi invece esce dalla terapia intensiva).

Gli attualmente positivi:

91.378 in Campania

79.038 in Lombardia

67.432 in Emilia Romagna

52.389 nel Lazio

51.558 in Puglia

32.535 in Veneto

28.673 in Piemonte

27.912 in Toscana

22.191 in Sicilia

16.794 in Sardegna

12.409 in Calabria

11.422 in Friuli Venezia Giulia

10.226 in Abruzzo

8.178 nelle Marche

7.802 in Liguria

5.003 in Basilicata

4.107 in Umbria

1.740 a Trento

1.142 in Valle d’Aosta

673 in Molise

483 a Bolzano

IL BOLLETTINO COVID DI IERI: +718 DECESSI IN UN GIORNO