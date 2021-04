Sono circaad averdella Regione

L’apertura delle iscrizioni sulla piattaforma per i cittadini della Campania tra i 60 e i 69 anni è avvenuta due giorni fa e già nella prima giornata sono state registrate circa 52.000 adesioni fino alle ore 20:00.

Le vaccinazioni per questa fascia, che non sono ancora partite, saranno effettuate prevalentemente con AstraZeneca, dato che “la posizione decisa dal Ministro Speranza, dopo un confronto che ha coinvolto anche altre figure istituzionali, è stata quella di raccomandarne un uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni d’età”, come si evince dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, il professor Locatelli, a seguito di ulteriori verifiche da parte dell’Agenzia europea del farmaco in merito al vaccino Vaxzevria (ex vaccino AstraZeneca).

Per registrarsi sulla piattaforma basta collegarsi a questo link, inserire il Codice Fiscale e il numero di Tessera Sanitaria del vaccinando. Al momento dell’adesione, è necessario fornire un indirizzo email e un recapito cellulare, che saranno utilizzati in fase di convocazione per la somministrazione della prima dose del vaccino. La piattaforma verificherà il numero di cellulare fornito tramite un codice inviato via SMS. Registrata l’adesione, sarà inviata una email di conferma all’indirizzo indicato. Infine basterà attendere la convocazione da parte del centro vaccinale per la somministrazione del vaccino.​