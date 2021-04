Covid Italia: i contagi di oggi 14 aprile 2021

Covid Italia, il bollettino di oggi 14 aprile 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sonoa fronte di 334.766 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è del 4,8%, in lieve aumento rispetto a ieri quando si attestava al 4,4%.

In testa torna la Campania con 2.212 nuovi contagi. Seguono Lombardia (+2.153), Sicilia (+1.542), Puglia (+1.488) e Piemonte (+1.488).

COVID ITALIA IL BOLLETTINO DI IERI

Il numero di decessi sale a 115.557, +469 nelle ultime 24 ore. Sono 26.369 i ricoverati con sintomi, -583 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 3.490, con un decremento di 36 unità, e 216 gli ingressi giornalieri.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 3.178.976, +20.251 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare si trovano 484.801 persone. Il numero di attualmente positivi è ancora in calo raggiungendo i 514.660 casi (-4.560).

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, 14 aprile 2021, hanno contratto il coronavirus 3.809.193 persone in Italia. In generale, rispetto a ieri, il tasso di positività ricomincia a salire, dopo alcuni giorni di calo. Dall’ultimo aggiornamento si contano più guariti, che oltrepassano i 20 mila in un giorno. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, resta quasi stabile l’incremento dei decessi.