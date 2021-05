Covid Italia, il bollettino del 2 maggio 2021

Covid Italia, il bollettino di oggi 2 maggio 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sono 9.148 i nuovi positivi a fronte di 156.872 tamponi effettuati. La, in aumento rispetto a ieri quando si attestava al 3,42%.

In testa la Campania con 1.352 nuovi contagi. Seguono Lombardia (+1.287), Lazio (+986) ed Emilia-Romagna (+950).

Il numero di decessi sale a 121.177 +144 nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 18.345, -36 rispetto all’ultimo aggiornamento. In terapia intensiva si trovano 2.524 pazienti, con un incremento di 2 unità, e si registrano 109 ingressi giornalieri.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 3.492.679, +8.637 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare si trovano 410.037 persone. Il numero di attualmente positivi ricomincia a salire contando 430.906 unità, +364 rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, hanno contratto il covid 4.044.762 cittadini italiani.

In generale, rispetto all’ultimo aggiornamento, si assiste nuovamente ad un aumento del tasso di positività. In compenso, per la prima volta dopo mesi, il numero dei decessi giornalieri non supera i 200, attestandosi a 144. Risale al 26 ottobre l’ultima volta in cui erano state rilevate cifre così basse, con 142 decessi registrati. Un lieve incremento si lega alle terapie intensive, finora in calo, che registrano due pazienti in più rispetto a ieri.