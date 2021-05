Consueto aggiornamento con il bollettino covid della Regione Campania che comunica i dati relativi a oggi, domenica 16 maggio. In 24 ore sono 919 i nuovi positivi a fronte di 15.653 tamponi effettuati. Il tasso di positività è nuovamente in leggero rialzo e si attesta al 5,87%, rispetto al 5,1% di ieri

In diminuzione anche la percentuale di sintomatici, 253 su 919, e cioè il 27,52% (ieri erano il 30,86%). I decessi sono 11, in aumento rispetto all’aggiornamento di ieri, che ne contava 8. 1.424 i guariti, che superano i nuovi casi facendo scendere il numero complessivi degli attualmente positivi in Regioni. Cala anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e nei reparti ordinari.

COVID IN CAMPANIA: BOLLETTINO 16 MAGGIO

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 919 (*)

di cui

Asintomatici: 666 (*)

Sintomatici: 253 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 15.653

Tamponi antigenici del giorno: 5.071

Deceduti: 11 (**)

Totale deceduti: 6.816

Guariti: 1.424

Totale guariti: 325.178

** 11 deceduti nelle ultime 48 ore.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 99, -3

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.174, -22

*** Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto la Regione Campania rende noto che complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.782.591 cittadini. Di questi 686.283 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.468.874 con un +63.867 in appena un giorno.