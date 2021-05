Campania, vaccini ai cittadini dai 40 ai 44 anni: da domani aperte le iscrizioni

Campania, via alle prenotazioni dei vaccini per i cittadini dai 40 ai 44 anni

La Regione Campania avvia la campagna vaccinale per ulteriori fasce d’età: da domani, 18 maggio 2021, sarà aperta la prenotazione per sottoporre ai vaccini i cittadini dai 40 ai 44 anni.

A comunicarlo la stessa Regione: “Ricordiamo che, a partire da domani, 18 maggio 2021, sarà aperta la piattaforma per le adesioni alla campagna di vaccinazione anti COVID-19 dei cittadini campani della fascia di età 40-44 anni”.

Per prenotarsi basterà collegarsi all’apposito sito e seguire le indicazioni richieste dalla piattaforma. Per prima cosa andrà inserito il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Una volta inseriti i propri dati e dopo aver risposto alle domande relative al proprio stato di salute sarà possibile indicare un indirizzo e-mail e un numero di telefono necessari per la successiva convocazione.

Prosegue così la campagna vaccinale in Campania, estendendosi sempre più alla cittadinanza. Dopo l’immunizzazione delle principali isole, che si concluderà con Ischia, sarà la volta della città di Napoli: l’obiettivo del Presidente Vincenzo De Luca, infatti, è quello di renderla covid-free entro il mese di luglio.

Intanto emergono i primi dati sull’impatto della vaccinazione. Quest’ultima oltre a ridurre significativamente la probabilità di contagio, annienta il rischio di contrarre forme gravi della malattia e, di conseguenza, di incorrere in esiti fatali. Stando ai dati diffusi dal report dell’Iss, la mortalità, a soli 35 giorni dalla prima dose, si riduce del 95%.