Ripresa attività, Confesercenti: “L’abolizione delle restrizioni è una grande vittoria”

Il Presidente della Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, ha commentato le nuove disposizioni governative sulla ripresa delle attività commerciali. Considera l’abolizione graduale delle restrizioni come una grande vittoria. Infatti, in questi giorni finalmente oltre 90mila imprese in Campania avranno la possibilità di riaprire.

“Confesercenti Campania esprime la sua soddisfazione per le nuove disposizioni del Governo. Raccogliamo risultati soddisfacenti avendo condotto tante battaglie, che a questo punto possiamo dire di aver vinto. Abbiamo avuto incontri e organizzato manifestazioni con centinaia di aziende e imprenditori per mettere in evidenza le nostre ragioni e le possibili soluzioni.”

Continua poi dicendo: “Le restrizioni si riducono, le attività possono restare aperte sino alle 23 e dal 7 giugno fino alle ore 24. Nel frattempo il 22 maggio apriranno i centri commerciali anche nel week-end e questo dà forza ed energia a 1200 attività campane che danno lavoro a 10mila lavoratori. La riapertura al chiuso dei ristoranti dal primo giugno è una grande opportunità. Infatti, ben 18mila attività di ristorazione, su 30mila, non avevano spazi all’aperto. Insieme ad esse 110mila lavoratori attendevano di ritornare al lavoro”.

Confesercenti Campania: il mondo del wedding

“Il mondo del Wedding– aggiunge Vincenzo Schiavo – , con altre 60mila imprese che ne compongono la ricca filiera, potrà ripartire finalmente da metà giugno, riattivando l’economia e potendo riavere la dignità del lavoro. Il primo luglio infine, riapriranno le palestre e i centri benessere: altre 1400 aziende campane possono riattivare la propria capacità di imprese e con esse altre 10mila persone tornano al lavoro.”

“In generale, dunque, oltre 90mila imprese della nostra regione potranno tornare ad una presunta normalità e a 500mila lavoratori viene restituita la dignità del lavoro. Se riusciamo a fare sinergia e lavoro congiunto, dove tutti spendiamo in negozi campani, spingendo i nostri concittadini a trascorrere le proprie vacanze nella nostra splendida regione probabilmente la Campania può rialzare la testa facendo ripartire l’economia”.