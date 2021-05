Negli ultimi anni l’Italia correva a due velocità, fino a Napoli l’alta velocità e dal capoluogo campano in poi il nulla. Le cose ultimamente stanno cambiando, nuovi treni veloci arrivano fino a Reggio Calabria e con il Recovery Fund sarà potenziata anche la linea Napoli-Bari. Da oggi però anche i cittadini di Benevento potranno usufruire dei treni Italo ad alta velocità per raggiungere le località del nord Italia oppure Bari.

Ad esultare per questo traguardo è lo stesso sindaco della città sannita, Clemente Mastella, che sul proprio profilo Facebook scrive:

“Stamani, presso la Stazione Centrale di Benevento, abbiamo accolto i primi viaggiatori ed il personale di Italo, per portar loro il saluto della città. Da oggi, infatti, parte un nuovo servizio per i nostri cittadini, che finalmente potranno raggiungere con più facilità le realtà italiane, del Sud e del Nord, senza dover cambiare treno.

Si tratta di una ulteriore forma di civiltà, che colma quella sorta di involucro che aveva caratterizzato la nostra Benevento. Abbiamo realizzato un sogno e sono orgoglioso di aver ottenuto questo grande risultato, grazie ad un costante e sinergico colloquio con il management di Italo, i responsabili della rete ferroviaria, la Regione ed il Ministero competente. È davvero una bella storia quella che inizia oggi“.

Per ora saranno due i treni che da nord viaggeranno verso Benevento: un collegamento che partirà da Torino alle ore 7:25 arriverà a Benevento alle ore 14:18 (con ripartenza alle ore 14:20) per terminare la corsa a Bari alle ore 17:22 e un altro Italo treno, partirà da Roma alle ore 7:30 con arrivo a Benevento alle ore 9:31 (ripartendo alle 9:33) per finire il viaggio in quella che è la stazione di Bari alle ore 12:12.

Per chi invece vorrà spostarsi verso il nord Italia ci saranno altri due servizi quotidiani: uno da Bari alle ore 12:51 che fermerà a Benevento alle ore 15:40 (per ripartire alle ore 15:42) con arrivo a Milano alle ore 21:20 e a Torino alle ore 22:35; l’altro partirà sempre da Bari alle ore 18:33 e fermerà a Benevento alle ore 21:05 (ripartenza ore 21:07) con arrivo a Roma alle ore 23:09.

“Dal 13 giugno, poi, in coincidenza con il nuovo orario ferroviario, ci saranno altri due treni: uno con partenza alle ore 8:34 da Benevento con arrivo a Milano alle ore 14:20 e a Torino alle ore 15:35; un altro da Milano alle ore 16:15 che arriverà a Benevento alle ore 22:00. Saranno, pertanto, sei le corse giornaliere che avranno come fermata Benevento e che consentiranno di raggiungere le principali città italiane in tempi rapidissimi (Milano in sole 5 ore e 38 minuti!)” – conclude Mastella.