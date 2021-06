Calano i contagi covid in Campania ma purtroppo il virus continua a mietere vittime. Sono 5 i decessi registrati oggi in Regione, tra questi c’è anche Carmine Martinez. E’ il sindaco di Nola, Gaetano Minieri, insieme all’intera comunità a stringersi intorno al dolore della famiglia.

Carmine infatti era molto attivo sul territorio ed era conosciuto da tutti. Il primo cittadino lo ricorda con un post sul suo profilo Facebook:

“Ancora una volta Nola piange un suo figlio, vittima di un nemico invisibile e potente. Un doveroso e doloroso ricordo devo a Carmine Martinez, piegato da un terribile virus nel momento in cui siamo in procinto di sconfiggerlo! Amico mio e di tutti i nolani. Ragazzo (mi piace ancora così definirlo) perbene, silenzioso, ma attento ai valori di comunità, di fratellanza, di servizio per il prossimo. Tutti i Nolani, e non solo, lo ricordano nel suo storico negozio di ottica, disponibile e sorridente, pronto a prodigarsi in un consiglio o solo per un saluto affettuoso.

Lo ricordiamo tutti come Presidente della Proloco, alla ricerca di elementi che potessero migliorare il nostro patrimonio culturale e materiale; ricordiamo l’attenzione che metteva nella guida e nell’integrazione lavorativa e sociale dei giovani che in qualche modo trovava sul suo cammino, un’attenzione moderata, silenziosa, sensibile.

Oggi, increduli, siamo tutti un po’ orfani: orfani nelle attenzioni, nella disponibilità, nell’eleganza silenziosa con la quale Carmine si metteva a disposizione di tutti. Un abbraccio della comunità va alla famiglia a cui resta l’importante eredità di impegno sociale e alla quale resta il ricordo potente degli anni terreni trascorsi insieme. E noi, Carmine, ti ricorderemo sempre come nella foto che sta girando in questi giorni, quando, da Presidente della Proloco, esultavi per l’anniversario commemorativo e con le braccia tese stringevi idealmente tutti noi“.

Anche la Pro Loco Nola Città d’arte ha voluto lasciare un messaggio per Carmine Martinez:

“Amato presidente della Pro Loco, rappresentante dei commercianti di Nola, membro dell’Ente Festa.

Carmine ha dato cuore a questa città, ha creduto sempre nelle sue potenzialità e quando arrivava giugno con la sua inseparabile Pina lo trovavi in ogni angolo della città, davanti ad ogni giglio, a festeggiare con tutto il popolo di Nola. Non ti dimenticheremo mai“.