VACCINAZIONI IN CAMPANIA: DA STASERA APERTE LE PRENOTAZIONI A CHI HA PIU’ DI 12 ANNI

Ancora una volta, Vincenzo De Luca anticipa la decisione del governo e apre le vaccinazioni a tutti i campani da stasera alle 22. Da domani, 3 giugno, infatti in tutta Italia sarà possibile prenotarsi per ricevere il vaccino. I cittadini della Campania potranno invece farlo da stasera alle 22.

Questo il comunicato della Regione Campania:

“Si comunica che a partire da stasera alle ore 22 la piattaforma per le adesioni alla campagna vaccinale sarà aperta anche ai cittadini Campania dai 12 anni di età in su. Le relative convocazioni, nei prossimi giorni, sono ovviamente legate alla disponibilità dei vaccini e al progressivo completamento delle fasce di età per le quali la piattaforma era già aperta. Per la fascia di età 12-17 anni il vaccino che sarà somministrato è Pfizer. Il link per le adesioni è quello utilizzato per le prenotazioni delle altre fasce d’età“.

Per prenotarsi occorrerà come sempre inserire il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale. Inoltre si dovrà fornire un indirizzo email e il numero di cellulare. Un codice Otp che sarà inviato sul numero designato consentirà di ultimare la registrazione. Al momento la Regione Campania non ha specificato quale vaccino sarà somministrato alla fascia 18/39 anni. Secondo le linee guida nazionali, dai 40 ai 69 anni è stato somministrato Pfizer. Per i maturandi a chi ha più di 18 anni Johnson & Johnson. Ai minori andrà invece sicuramente Pfizer, approvato da Aifa ed Ema.