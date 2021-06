Campania: il bollettino vaccinazioni del 4 giugno

Come ogni pomeriggio, l’Unità di crisi della Regione Campania ha pubblica il bollettino vaccinazioni relativo alla giornata di oggi venerdì 4 giugno. In 24 ore, complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.470.056 cittadini. Di questi 1.072.543 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 3.542.599 dall’inizio della campagna vaccinale.

Le vaccinazioni giornaliere sono quindi 41.963, un numero in calo rispetto a ieri ma comunque alto. Su 3.842.375 dosi consegnate sono state completate 3.542.599 somministrazioni: la percentuale di dosi utilizzate si attesta quindi al 92,2%.

Stando al bollettino di oggi, la campagna vaccinale nelle ultime 24 ore ha riguardato maggiormente l’inoculazione delle prime dosi, che hanno coinvolto 37.231 cittadini. Proseguono anche i richiami che, in un solo giorno, hanno portato ad un incremento degli immunizzati pari a 4.682.

VACCINAZIONI IN CAMPANIA-IL BOLLETTINO DI IERI 3 GIUGNO

La maggior percentuale di vaccinazioni continua a riguardare le donne, che rappresentano il 53,1% dei vaccinati totali contro il 46,9% degli uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati si trova nella fascia dai 50 ai 59 anni, con oltre 800 mila dosi somministrate ad oggi. A seguire troviamo subito la fascia 60-69, con somministrazioni, e quella 70-79, che stando al bollettino odierno raggiunge quasi la soglia dei 600 mila.