TURISMO, LA REGIONE CAMPANIA STANZIA UN FINANZIAMENTO DI 15 MILIONI DI EURO

Uno dei settori più danneggiati dalla pandemia è quello del turismo. La Campania, da sempre meta di stranieri per le sue acque cristalline, la sua storia e la sua cultura, ha visto perdere a causa delle restrizioni molti milioni. Qualcosa finalmente si è smosso con il ponte del 2 giugno ma è ancora troppo poco.

Per questo la Giunta Regionale ha approvato una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese del sistema turistico campano approvando un finanziamento di 15 milioni di euro presi dai fondi Por-Fesr. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% dell’investimento proposto dall’impresa beneficiaria fino a un massimo di 200.000 euro.

Come dichiarato dall’assessore al Turismo, Felice Casucci:

“Dopo le importanti iniziative del Presidente De Luca per garantire sicurezza al comparto turistico, la ripartenza passa anche attraverso il sostegno delle micro, piccole e medie imprese della filiera industriale turistica (ricettività e intermediazione dell’offerta), agevolate sul versante del miglioramento dei servizi, anche in forma aggregata, della promozione e comunicazione, della digitalizzazione e dell’accessibilità, oltre che sul fronte delle spese relative a misure anti Covid. Un passo avanti nella direzione di una rinnovata competitività del sistema turistico campano e dei suoi livelli occupazionali“.

Il finanziamento di 15 milioni non è l’unica misura messa in campo dalla Regione Campania a sostegno del turismo. Sono stati infatti riprogrammati una serie di interventi di mobilità già attuati con successo nelle precedenti annualità come il Piano di Mobilità turistica, che prevede tra l’altro la riattivazione delle tratte ferroviarie già esistenti e il recupero delle linee storiche dismesse; azioni di decongestionamento degli assi stradali delle costiere sorrentina e amalfitana.