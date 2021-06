VACCINI IN VILLA FLORIDIANA

Ai napoletani è piaciuta la postazione mobile situata in. Sono state oltre 3 mila le somministrazioni dei vaccini effettuate dal truck dell’ASL Napoli 1 la scorsa settimana (venerdì e sabato nel parco, domenica presso Castel Sant’Elmo).

Un successo che ha spinto la Direzione generale dell’azienda sanitaria locale a replicare questa iniziativa. La postazione mobile per i vaccini sarà quindi all’interno della Floridiana anche il prossimo weekend da domani venerdì 11 a domenica 13 giugno dalle 8 alle 20, per gli open day organizzati dall’Asl. Ciò è reso possibile grazie all’accordo con la Direzione regionale Musei Campania e la V Municipalità, Vomero-Arenella.

COME ACCEDERE IN PIATTAFORMA PER REGISTRARSI

Gli open day di Napoli si terranno anche negli hub vaccinali di Mostra d’Oltremare, Capodimonte, Stazione Marittima, Museo Madre e Capodichino e sono aperti ai residenti del capoluogo partenopeo dai 12 agli 80 anni che si saranno registrati in piattaforma e avranno ricevuto la convocazione. Le dosi somministrate saranno Pfizer. Come nella precedente occasione, l’accesso alla Floridiana sarà diviso tra i visitatori (via Cimarosa) e chi dovrà ricevere il vaccino (esclusivamente dall’ingresso di via Aniello Falcone). Il Museo Duca di Martina sarà regolarmente aperto al pubblico e potrà essere visitato gratuitamente da coloro che aderiranno all’open day. Anche nel corso dell’open day dell’Asl Napoli 2 Nord, sarà possibile visitare gratuitamente la Casina Vanvitelliana.