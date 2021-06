Campania: il bollettino vaccinazioni dell’11 giugno

Campania, il bollettino vaccinazioni dell’11 giugno – L’ Unità di crisi regionale , come di consueto, ha trasmesso i dati dei vaccini somministrati sul territorio, aggiornati alle ore 17:00 di oggi, giovedì 11 giugno. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.888.660 cittadini. Di questi 1.116.130 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 4.004.790 dall’inizio della campagna vaccinale.

Le vaccinazioni giornaliere sono quindi 51.144, un numero in calo rispetto a ieri dove si è raggiunto il record di 70 mila dosi ma comunque alto. Su 4.384.665 dosi consegnate sono state completate 4.004.790 somministrazioni: la percentuale di dosi utilizzate si attesta quindi al 91,34%.

Stando al bollettino di oggi, la campagna vaccinale nelle ultime 24 ore ha riguardato maggiormente l’inoculazione delle prime dosi, che hanno coinvolto circa 46 mila cittadini. Proseguono anche i richiami che, in un solo giorno, hanno portato ad un incremento degli immunizzati pari a 5.139.

La maggior percentuale di vaccinazioni continua a riguardare le donne (2.119.777) contro i 1.885.013 degli uomini. A Napoli risultano vaccinati il 46,12% della popolazione (circa 2 milioni). Per questo oggi in conferenza stampa il governatore Vincenzo De Luca ha lanciato un appello affinché i più titubanti decidessero di iscriversi in piattaforma per puntare all’immunità di gregge (70% del totale) entro luglio.