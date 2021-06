Covid Italia: il bollettino del 15 giugno 2021

Covid Italia, il bollettino di oggi 15 giugno 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sono 1.255 i nuovi positivi a fronte di 212.112 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è dello 0.59%, in netto calo rispetto a ieri quando si attestava all’1,14%.

In testa la Sicilia con 200 nuovi contagi. Seguono Lombardia (+182) e Puglia (+169). La Campania, invece, registra 136 nuovi casi con un tasso di positività in calo rispetto all’ultimo aggiornamento.

COVID ITALIA – IL BOLLETTINO DI IERI

Il numero di decessi sale a 127.101, +63 nelle ultime 24 ore. Sono 3.333 i ricoverati con sintomi (-132 rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 504, con un decremento di 32 unità, e 26 gli ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 102.669 persone.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 4.014.025, +4.996 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi è in ulteriore diminuzione raggiungendo i 105.906 casi (-3.806). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, 15 giugno 2021, hanno contratto il coronavirus 4.247.032 persone in Italia.

Si precisa che in Campania oltre 48mila guariti che erano indicati erroneamente tra gli attualmente positivi. Nella dashboard della Protezione Civile sono riportati infatti 4.014.025 guariti, con un incremento giornaliero di 53.074, e 105.906 positivi, con un calo di 51.884 rispetto a ieri. Nelle note del bollettino si legge però che in Campania, “a seguito delle periodiche verifiche, si è riscontrato un disallineamento che, dopo un accurato e dettagliato controllo da parte delle Asl, ha evidenziato 48.078 soggetti ancora riportati erroneamente in ‘isolamento domiciliare’ e che, pertanto, sono stati assegnati alla categoria ‘guariti'”. In realtà, dunque, l’incremento dei guariti in 24 ore è di 4.996 unità mentre il calo degli attualmente positivi e’ di 3.806. I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 4.247.032, i morti 127.101.