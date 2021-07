Dopo un weekend all’insegna del maltempo e dell’allerta meteo, in Campania e in quasi tutta Italia toneranno il caldo e il sole. A partire da martedì 20 l’alta pressione nord africana tornerà a fare capolino sul nostro Paese, e anzi è destinata a diventare sempre più forte col passare dei giorni.

Meteo Italia – le previsioni per questa settimana

Prepariamoci dunque a sudare in quanto è ormai imminente un deciso rialzo delle temperature, che schizzeranno fino a toccare picchi di oltre i 37°C su alcuni angoli del Paese. Si tratterà sostanzialmente della terza fiammata di calore di questa prima parte di stagione estiva.

Dopo il transito di un vortice ciclonico attualmente collocato al Sud, l’estate si sta già riorganizzando ed è pronta a rimettersi di nuovo in gioco. Come riportano gli esperti de IlMeteo.it, la situazione generale, salvo improbabili sorprese, da mercoledì 21 e almeno per buona parte del prossimo weekend, sarà caratterizzata da un contesto perlopiù stabile, ma soprattutto da un clima sempre più caldo..

Ma dove farà più caldo? Sicuramente sulle due Isole maggiori, ma in realtà su gran parte del Centro-Nord: in Sardegna si potranno raggiungere punte prossime addirittura ai 38/39°C, ma almeno 35°C previsti pure in Sicilia, su molte zone interne del Centro e sulla Val Padana: Su quest’ultimo settore, a fare la parte del leone sarà come d’abitudine, l’Emilia.

Il bel tempo e il caldo dureranno sicuramente per tutta la settimana, fino a domenica 25 luglio.