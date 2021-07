VIDEO/ Vacanze campane per Tommaso Paradiso: l’esibizione mozzafiato in Costiera

Anche Tommaso Paradiso, reduce dal doppio disco di platino per il brano ‘Stanza Singola’, ha scelto di trascorrere le sue vacanze in Campania, tra la costiera sorrentina e quella amalfitana.

Tommaso Paradiso trascorre le vacanze in Campania

Il cantautore italiano, noto per essere stato il frontman dei ‘The giornalisti’, nonché autore di numerosi cantanti di successo (da Gianni Morandi a Noemi), è fortemente legato al territorio campano e vi è tornato ancora una volta per concedersi un periodo di relax.

Avvistato tra Nerano e Praiano, il noto artista si sta concedendo un periodo di vacanza tra le bellezze della costiera sorrentina ed amalfitana. Ed è proprio qui che ha voluto festeggiare il grande traguardo raggiunto dal singolo ‘Stanza singola’, certificato doppio disco di platino.

Dal bel mezzo di una terrazza a picco sul mare, Tommaso Paradiso, con tanto di chitarra, intona proprio quel brano e posta il video della sua esibizione scrivendo: “From Costiera with love ‘Stanza Singola”. Un omaggio al luogo che lo sta ospitando e a tutti coloro che gli hanno permesso di ottenere il riconoscimento.

Nel frattempo, un’altra celebrità internazionale sta trascorrendo le vacanze in Costiera. Si tratta di Sting che, giunto a Positano, ha incantato i presenti cantando ‘Englishman in New York’, accompagnato dal suono del mandolino, regalando un vero e proprio spettacolo.