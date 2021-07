Covid in Campania, il bollettino del 22 luglio – Consueto aggiornamento con il bollettino della Regione Campania che comunica i dati a oggi, mercoledì 21 luglio. In 24 ore sono 352 i nuovi positivi a fronte di 8.430 tamponi molecolari effettuati (ieri erano stati 292 su 9.192 ).

Il tasso di positività è nuovamente in salita rispetto a quello di ieri e si attesta al 4,17%, mentre nell’aggiornamento di ieri era arrivato al 3,17%. Anche i ricoveri ordinari appaiono in aumento, mentre si conta un posto occupato in meno in terapia intensiva: tuttavia si registra anche un solo decesso nelle ultime 48 ore.

COVID IN CAMPANIA: IL BOLLETTINO DEL 22 LUGLIO

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 352

Tamponi molecolari del giorno: 8.430

Tamponi antigenici del giorno: 6.360

Deceduti: 1 (*)

* Nelle ultime 48 ore. 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 12, -1

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 184, +9

** Posti letto Covid e Offerta privata.

