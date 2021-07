Covid Italia, il bollettino di oggi 22 luglio 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sono 5.057 i nuovi positivi a fronte di 219.778 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è del 2,3%, in aumento rispetto a ieri, quando si attestava all’1,8%.

Covid Italia: il bollettino del 22 luglio 2021

La regione più colpita oggi è il Veneto, con 819 nuovi contagi. Seguono Lazio, che oggi registra 792 positività in 24 ore, e la Sicilia con 520 casi di covid in più. La Campania oggi registra 352 nuovi casi con un tasso di positività in ulteriore rialzo (4,17%).

COVID ITALIA-IL BOLLETTINO DI IERI

Il numero di decessi sale a 127.920, +15 nelle ultime 24 ore. Sono 1.234 i ricoverati con sintomi (+38 rispetto a ieri, quando se ne contavano 1.196). I pazienti in terapia intensiva sono 158: il numero è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a ieri ma sono in aumento gli ingressi giornalieri (12 contro i 9 dell’ultimo aggiornamento). In isolamento domiciliare si trovano 53.474 persone.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 4.119.607 , +1.483 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi torna a salire raggiungendo i 54.866 casi (+3.558). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, 21 luglio 2021, hanno contratto il coronavirus 4.302.393 persone in Italia.

In generale, rispetto a ieri, si supera la soglia delle 5.000 nuove positività (ieri erano 3.558). Si assiste anche ad un decremento dei decessi giornalieri (ieri +21, oggi +15).