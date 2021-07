Un asilo nido aziendale è stato inaugurato oggi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli per garantire alle famiglie di chi ci lavora un supporto, rivolto soprattutto alle mamme che sono spesso chiamate a dividersi tra famiglia e lavoro. L’asilo si chiama ‘Il Castello di Federico‘ e si trova al piano terra dell’edificio 12 del Policlinico Federico II.

La struttura potrà ospitare 18 bambini dai 3 mesi ai 3 anni ed è riservato ai figli dei dipendenti dell’Azienda, ma verrà offerta anche la possibilità di inserire bambini del territorio qualora dovesse restare qualche posto libero. Sarà aperto dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì.

All’inaugurazione erano presenti anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il Rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito. I bambini saranno protagonisti di laboratori per la manipolazione di materiali, attività espressivo-corporee e un percorso narrativo, ma anche di un progetto pedagogico-educativo.

Queste le parole del Presidente Vincenzo De Luca: “Si inaugura oggi un bellissimo asilo nido, 18 posti per i figli dei dipendenti del Policlinico Federico II ma se ci sarà disponibilità potranno accedere anche i bambini del quartiere. Una struttura che servirà a dare una mano concreta alle giovani coppie. Ci auguriamo di avere un utilizzo pieno dell’asilo in un contesto in cui numerose sono state le assunzioni di nuovo personale“.

Anche il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Federico II, Anna Iervolino, che ha fortemente voluto portare avanti questo progetto, ha commentato l’apertura dell’asilo nido aziendale: “La nostra è una realtà aziendale fatta di tanti giovani professionisti che avvertono le difficoltà di conciliare lavoro e famiglia in una società in profonda trasformazione“.

“Il mio ruolo di direttore generale mi impone di porre attenzione al benessere dei lavoratori e l’essere una donna impegnata sul fronte del lavoro e nell’organizzazione della famiglia mi dà la piena consapevolezza di quanto le dinamiche siano complesse e di quanto sia importante supportare i nuclei familiari e le giovani donne nella gestione dei figli. Stiamo proseguendo con le assunzioni di nuovo personale e spero che lavorare in un’azienda family friendly sia per i neoassunti motivo di orgoglio e garanzia di vivere una genitorialità serena“.

Inoltre, oggi è stata inaugurata anche la piastra endoscopica pediatrica diretta dalla Professoressa Annamaria Staiano, mentre il Presidente De Luca, il Direttore Generale e il Rettore hanno anche incontrato l’equipe di chirurgia pediatrica del Professor Ciro Esposito.