METEO CAMPANIA/ Carico di sabbia in arrivo dal Sahara: i cieli si tingeranno di giallo

Stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni un grosso e duraturo carico di sabbia, proveniente dal Sahara, avvolgerà buona parte dell’Italia e in particolare alcune Regioni del Sud come la Campania.

Meteo, sabbia del Sahara avvolge l’Italia: Campania tra le Regioni più colpite

Stando alle previsioni del meteorologo Marco Castelli de ‘Il meteo’, dal deserto del Sahara avanzerà un flusso di correnti che giungerà fino al nostro Paese. In particolare da oggi, martedì 27 luglio, e almeno fino al prossimo weekend i cieli saranno intrisi di sabbia desertica fino a colorarsi di giallo e, in qualche caso, anche di rosso soprattutto in prossimità dell’alba e del tramonto.

All’interno della mappa Skiron, realizzata dall’Università di Atene, sono segnalate le zone maggiormente interessate dal fenomeno. Le Regioni italiane più colpite saranno Sardegna, Sicilia, Puglia, Lazio, Marche e Campania. Eppure le conseguenze pratiche dell’arrivo del carico sabbioso saranno più evidenti soprattutto durante le precipitazioni, maggiormente diffuse al Nord.

Intanto in Campania continua l’allerta caldo, emanata dalla Protezione Civile regionale, che sarà in vigore fino alle ore 20:00 di giovedì 29 luglio. Fino a quella data, dunque, si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.