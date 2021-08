Covid Italia, il bollettino del 5 agosto 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sono 7.230 i nuovi positivi a fronte di 212.227 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è del 3,4%, in aumento rispetto a ieri quando si attestava al 3%.

In testa il Veneto con 888 casi, seguito da Sicilia (+831) e Lombardia (+793). Anche la Campania fa registrare un aumento dei contagi nelle ultime 24 ore (+670).

Il numero di decessi sale a 128.163, +27 nelle ultime 24 ore. Sono 2.409 i ricoverati con sintomi, 100 in più rispetto all’ultimo aggiornamento. I pazienti in terapia intensiva sono 268, con un incremento di 8 unità nell’ultimo giorno, e 25 gli ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 98.369 persone.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 4.147.979, +3.371 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi è ancora una volta in aumento e raggiunge i 101.046 casi (+3.826). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, 5 agosto 2021, hanno contratto il coronavirus 4.377.188 persone in Italia.

In generale, rispetto all’ultimo aggiornamento, si registra un aumento del tasso di positività. Ieri i nuovi contagi erano circa 6mila mentre oggi la cifra sale fino a superare le 7.000 unità. Continuano, inoltre, ad aumentare i ricoveri, sia in area medica che in terapia intensiva mentre resta quasi stabile il numero dei decessi giornalieri.