Torre Annunziata festeggia Irma Testa e Ciro Immobile: “Noi esempio di riscatto”

Una serata dedicata ai due “eroi” di Torre Annunziata: Irma Testa e Ciro Immobile. Due campioni sportivi che hanno onorato l’Italia e la Campania in particolare, una alle Olimpiadi e l’altro agli Europei.

Irma Testa, con il bronzo vinto a Tokyo, ha regalato alla boxe italiana femminile la prima medaglia olimpica della storia. Ciro Immobile, invece, ha conquistato insieme ai compagni azzurri il titolo europeo ai campionati di calcio.

Torre Annunziata festeggia i suoi campioni

Il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ha conferito una onorificenza ai due campioni per i risultati raggiunti e per aver onorato la città oplontina nel mondo.

“Sono scaramantica e non voglio fare proclami. – ha detto la boxeur – Ma darò il massimo per migliorare questo risultato alle Olimpiadi di Parigi“. “Sono oplontino al cento per cento – ha affermato il calciatore in forza alla Lazio – e per me è sempre una grande gioia tornare nella mia città“.

“Lo sport può salvare tanti ragazzi“, ha concluso Irma Testa, “Noi esempio di riscatto della città“, ha ribadito Immobile.