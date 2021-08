METEO/ Ondate di caldo, allerta arancione a Napoli: si sfioreranno i 40 gradi

Prosegue l’ondata di caldo africano in Italia facendo schizzare i termometri soprattutto in alcune aree del Sud, compresa la città di Napoli che, stando ai bollettini diramati dal Ministero della Salute, nei prossimi giorni sarà caratterizzata da un livello di allerta di tipo arancione.

Caldo africano, a Napoli allerta arancione: il bollettino del Ministero della Salute

La fiammata africana continua ad interessare buona parte del Paese, raggiungendo picchi di 40 gradi e oltre soprattutto nelle Regioni Meridionali. Giornate roventi stanno caratterizzando anche la Campania, tanto da spingere la Protezione Civile ad emanare un avviso di allerta meteo.

La situazione, tuttavia, potrebbe peggiorare nei prossimi giorni così come evidenziato dal Ministero della Salute che colloca la città di Napoli nell’area di allerta arancione nelle giornate del 12 e 13 agosto. Il bollino arancione indica “condizioni meteorologiche con temperature elevate che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”.

Nello specifico, stando alle previsioni diffuse, nel capoluogo partenopeo da domani e nelle ore più soleggiate si toccheranno i 39 gradi. Il valore scenderà leggermente nella giornata di venerdì fino a raggiungere i 37 gradi. A tal proposito il Ministero consiglia di evitare di esporsi al caldo o frequentare zone trafficate ed uscire soltanto nelle ore più fresche. Raccomanda, inoltre, di rinfrescarsi e bere spesso.