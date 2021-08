METEO CAMPANIA/ Cielo nuvoloso e fresco in arrivo: previsti temporali improvvisi

Nelle Regioni del Nord, già da qualche giorno, le temperature hanno subito un progressivo calo e a partire da oggi, stando alle previsioni meteo, un clima più mite interesserà anche il resto delle Regioni, con il rischio di temporali anche su alcune zone della Campania.

Meteo, rischio temporali in Campania: le previsioni

Già nel pomeriggio di oggi, stando alle stime del meteorologo Carlo Testa de ‘Il meteo’, al Centro-Sud si assisterà ad un aumento delle nubi, pronte ad annunciare l’arrivo di improvvisi temporali anche di forte intensità in alcune zone. Il fenomeno interesserà soprattutto cinque Regioni: Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania e Basilicata.

Qui le precipitazioni colpiranno soprattutto le aree a ridosso dei rilievi ma potranno spingersi fino alle zone pianeggianti. I focolai temporaleschi potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento. La situazione migliorerà verso sera.

Un quadro confermato anche da ‘Meteo Aeronautica’ che per la giornata di oggi, relativamente alle Regioni del Sud, prevede: “Prevalenza di sereno sulla Sicilia a parte annuvolamenti lungo l’area tirrenica associati a qualche breve piovasco nel pomeriggio-sera. Nuvolosità in sviluppo già dalla tarda mattinata su Molise e Puglia e, nel pomeriggio, anche su Campania, Basilicata e rilievi della Calabria, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale”.

“Nubi e fenomeni tenderanno poi a dissolversi in serata tranne che sulla Calabria tirrenica. Le temperature massime sono in calo su tutto il Paese, più deciso al Centro-Sud”. Intanto, già sul finire della settimana, si prevede una nuova ondata di caldo con temperature nuovamente in salita.