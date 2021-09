Napoli, studenti positivi al covid: +47 casi registrati in una settimana

L’Asl Napoli 1 Centro ha diffuso il bollettino relativo ai contagi da covid registrati a scuola durante la prima settimana. In totale, considerando il periodo dal 17 al 22 settembre, si rilevano 47 positività tra gli studenti.

Asl Napoli 1: il bollettino dei contagi covid registrati a scuola

Il numero maggiore di contagi si lega al Distretto 29 (Colli Aminei, San Carlo all’Arena, Stella) con un totale di 14 casi segnalati. Seguono i distretti 25 (Bagnoli, Fuorigrotta) e 33 (Vicaria, S. Lorenzo, Poggioreale) entrambi con 7 positività.

Sul totale complessivo, i contagi hanno riguardato soprattutto la scuola primaria (+19) e la secondaria di primo grado (+14). Soltanto 3 casi, invece, sono stati registrati nelle scuole dell’infanzia. Quanto alla scuola secondaria di secondo grado le positività totali sono 11.

Tra il personale docente e non docente al momento, relativamente ai distretti in questione, non sono stati rilevati casi di positività, merito anche del successo della vaccinazione. La Campania, infatti, ormai da mesi, vanta numeri eccezionali potendo contare su un personale scolastico completamente vaccinato.

Sulla base dei dati emersi e dell’accertata positività dei soggetti, sono stati 56 i contatti scolastici posti in quarantena, di cui 42 afferenti alla scuola secondaria di primo grado. I contatti familiari che dovranno osservare il regime di isolamento, invece, salgono a 133.

Nello specifico, nella giornata di oggi i casi di contagio segnalati sono stati 22, in crescita rispetto ai giorni seguenti. Intanto alcune scuole campane, a pochi giorni dalla ripresa, hanno già dovuto richiudere i cancelli causa covid. A Gricignano d’Aversa, ad esempio, è stata una maestra a risultare positiva al covid, costringendo il primo cittadino, Vincenzo Santagata, a chiudere un intero plesso.