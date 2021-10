Villa Diamante a Posillipo, premiata come la miglior location dell’anno

“La bellezza è la miglior lettera di raccomandazione” . Citando una delle massime del filosofo Aristotele, Villa Diamante è stata insignita del premio MIGLIOR LOCATION DELL’ANNO nell’ambito della kermesse “Awards 2021” di “Food & Travel Italia”, edizione italiana del primo magazine internazionale (diffuso in 18 Paesi) che si occupa di enogastronomia, beverage, viaggi gourmet e turismo di alto profilo.

La manifestazione che riunisce il meglio dell’imprenditoria e della cultura territoriale dello ‘stivale’ ha decretato la vittoria della splendida struttura napoletana, situata a Posillipo e affacciata sul Golfo di Napoli per il suo charme e per le sue indiscutibili doti di organizzazione in tema di eventi, cerimonie e wedding.

“Uno scrigno di fascino e stile nel cuore di Posillipo. Con la sua architettura semplice e raffinata, immersa nel verde di un elegante giardino, la Villa offre ai suoi ospiti un panorama di incredibile bellezza. Il Golfo di Napoli con il suo mare cristallino, la penisola sorrentina sullo sfondo, il contorno dell’isola di Capri, il profilo del Vesuvio e l’incanto senza tempo di Castel dell’Ovo adagiato sull’isola di Megaride sono solo alcuni degli elementi che impreziosiscono una cornice unica e esclusiva” – ha detto dal palco di San Barbato Resort la conduttrice Pamela Raeli.

Awards 2021, premiata Villa Diamante

Un riconoscimento importante per la struttura di via Manzoni che cade all’indomani di un periodo che ha segnato profondamente il mondo del wedding e che premia il lavoro di una squadra che ha saputo ripartire con impegno e professionalità all’indomani dello stop forzato dall’emergenza sanitaria. Premio che, tra l’altro, si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ricevuti in questi anni da Villa Diamante, già rinomata in tutta Italia come location di prestigio e come set cinematografico di numerosi film girati a Napoli.

A rappresentare la squadra della Villa, il sales manager Gianmarco Galliano che ha raccolto il plauso di una platea di grande profilo culturale. La serata di gala, infatti, presentata dall’editrice Pamela Raeli insieme a Giuseppe di Tommaso inviato della ‘Vita in Diretta’ sul palco del Resort San Barbato Spa in Basilicata, ha visto gli interventi in video conferenza del Ministro all’Agricoltura Stefano Patuanelli, del Ministro al Turismo Massimo Caravaglia, del Ministro alla Cultura Dario Franceschini e del content editor della ‘The World’s 50 Best’ Mark Samson. Tra gli ospiti in sala anche il Senatore Dario Stefano, l’attrice, presentatrice e modella Jane Alexander, l’etoile internazionale Giuseppe Picone, la conduttrice e autrice televisiva Angela Rafanelli, l’attore di cinema e teatro Marco Aceti, il modello e attore Alessandro Egger e il giornalista Fabrizio Imas.

“Per noi è un onore ricevere questo premio di rilievo nazionale – ha detto Galliano a nome di tutta la squadra di Villa Diamante – Ringraziamo la Food And Travel Italia per questa kermesse che accende i riflettori sugli attori della filiera degli eventi e della live communication della Penisola e tutti coloro che continuano a scegliere Villa Diamante dandoci la possibilità di regalare sogni ed emozioni alimentando quotidianamente la passione per il nostro amato lavoro”.