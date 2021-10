Un vero e proprio focolaio di covid ha interessato la scuola Giacomo – Santa Chiara di Qualiano che, ad oggi, registra altri 9 positivi fra gli studenti. Ad aggiornare sulla situazione è il sindaco Raffaele de Leonardis.

Focolaio covid in una scuola di Qualiano: altri 9 positivi

A far luce sulla vicenda era stato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, intervenuto in diretta da Città della Scienza, aveva spiegato: “Mi è arrivato in questo momento un messaggio che mi ha fatto arrabbiare. In una scuola di Qualiano abbiamo bambini e docenti positivi. Abbiamo fatto il contact tracing e cercato di capire quali erano stati i loro contatti: sono al 99% figli di genitori non vaccinati”.

Di qui l’aggiornamento del primo cittadino: “Dopo i 9 bambini e i 5 insegnanti risultati positivi al covid, sono stati effettuati i tamponi a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e agli insegnanti. Su 155 tamponi effettuati sono risultati positivi altri 9 bambini e nessun altro insegnante. Sono in attesa di essere processati altri 36 tamponi il cui esito comunicheremo appena avremo risposta”.

In totale, stando a quanto reso noto dall’amministrazione comunale, sono 20 gli studenti positivi: 14 dell’infanzia, 4 della primaria e 2 delle medie. Di questi, 15 sono residenti a Qualiano mentre i restanti 20 provengono da Paesi limitrofi. I 5 insegnanti positivi sono tutti di Qualiano. Dei contagiati nessuno presenta sintomi gravi. La maggioranza dei bambini risulta asintomatica.

Le lezioni, almeno per il momento, resteranno sospese fino a lunedì 25 ottobre. “L’evolversi della situazione nei prossimi giorni ci consentirà di aggiornare anche sull’eventuale ritorno in presenza” – conclude il sindaco.