L’ondata di maltempo che sta devastando alcune Regioni del Sud, hanno provocato il crollo di un albero secolare della celebre Reggia di Caserta. Violente raffiche di vento, infatti, in queste ultimi giorni hanno interessato la Campania spingendo la Protezione Civile a diramare un avviso di allerta meteo.

Maltempo, il vento provoca il crollo di un albero secolare della Reggia di Caserta

Le condizioni meteorologiche avverse avevano già spinto la direzione della Reggia a sospendere le visite al Parco Verde. Di qui la comunicazione di oggi: “Oggi, con tristezza, comunichiamo la perdita di uno dei nostri Pinus Pinea nel Giardino Inglese. Le attenzioni costanti di questi mesi al nostro patrimonio vegetale non sono state sufficienti al cospetto degli eventi naturali”.

“Le violente raffiche di vento che ieri hanno sferzato la parte alta del Parco Reale avevano indotto la Direzione, per ragioni di sicurezza, a chiudere temporaneamente al pubblico il Museo Verde. Purtroppo uno dei nostri splendidi alberi è venuto giù”.

Non manca, tuttavia, l’impegno da parte del Complesso Vanvitelliano di mettere in campo soluzioni per garantire la salvaguardia degli esemplari arborei di pregio. Gli interventi sono stati avviati circa sei mesi fa, con la collaborazione delle Università Federico II di Napoli e Alma Mater Studiorum di Bologna, ed andranno avanti per i prossimi tre anni.

Proprio per proseguire i controlli del caso al momento il Pinus Pinea non sarà rimosso: “Nelle prossime settimane gli esperti delle due Università effettueranno controlli e verifiche per comprendere le cause dello schianto. Tutta l’area sarà sottoposta ad accertamenti. Ci scusiamo per eventuali disagi ma possiamo assicurare che è massimo il nostro impegno per salvaguardare il nostro prezioso patrimonio vegetale e al contempo garantire la sicurezza dei nostri visitatori”.