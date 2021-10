L’appello di Manfredi ai no vax: “Abbiamo bisogno di rafforzare le vaccinazioni”

Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, così come il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un appello ai cosiddetti no vax esortandoli ad aderire alla campagna vaccinale.

Napoli, Manfredi ai no vax: “Dobbiamo rafforzare le vaccinazioni”

A margine del suo intervento al salone mediterraneo della responsabilità sociale, il primo cittadino ha dichiarato: “Faccio un appello a tutte le persone che non si sono vaccinate. E’ chiaro che ci troviamo in una situazione di maggior tranquillità rispetto all’epidemia proprio perché c’è stata una massiccia campagna di vaccinazione e abbiamo attraversato l’estate.

“Adesso ci avviciniamo all’inverno e se la quantità di non vaccinati continua ad essere alta aumenta il rischio non solo per la loro salute ma anche per quella degli altri. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di rafforzare le vaccinazioni e fare in modo che coinvolgano quelli che fanno parte delle fasce più fragili, le persone più a rischio quindi anziani e soggetti maggiormente sensibili al virus”.

Sulla stessa scia il Governatore De Luca che, nel corso della sua ultima diretta, ha sottolineato la necessità di avviare al più presto una campagna di massa dedicata alle terze dosi. Ciò in quanto si registra un progressivo aumento dei contagi così come dei ricoveri. Questi ultimi riguardano quasi totalmente i soggetti non coperti dal vaccino.