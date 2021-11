Napoli, via alle terze dosi agli over 40 senza prenotazione: da quando e dove recarsi

A seguito dell’annuncio del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sull’estensione delle terze dosi, l’Asl Napoli 1 ha annunciato l’avvio delle somministrazioni per i cittadini dai 40 anni in poi a partire dal 1 dicembre. A renderlo noto è l’Ansa.

Terze dosi a Napoli dai 40 anni: data prevista e hub vaccinali disponibili

L’avvio della campagna dedicata agli over 40 è previsto per il 1 dicembre. Per l’occasione non saranno messi a disposizione nuovi hub vaccinali dunque rimarranno attivi i centri allestiti alla Mostra d’Oltremare e alla Fagianeria di Capodimonte. Oltre a questi il richiamo sarà somministrato all’interno dei dieci distretti sanitari dell’Asl, presso le farmacie e i medici di base.

Per sottoporsi alla vaccinazione non sarà richiesta alcuna prenotazione, basterà presentarsi nella struttura prescelta. Non è prevista nemmeno la ricezione di SMS da parte dell’Asl per incentivare la popolazione a sottoporsi all’inoculazione.

Si concretizza, dunque, l’idea di estendere la platea dei destinatari della terza dose così come preannunciato dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, nel corso del consueto aggiornamento alla cittadinanza, aveva annunciato: “Dobbiamo prepararci ad una campagna di massa di vaccinazione con la terza dose”.

Intanto continua a salire il numero dei contagi anche in Campania. Ad oggi, stando a quanto reso noto dal bollettino diffuso dall’Unità di Crisi, la Regione supera i 1.000 casi giornalieri.