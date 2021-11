Allerta meteo, in Campania arriva anche la neve: lo spettacolo del paesaggio imbiancato

Prosegue l’allerta meteo in Campania che sta provocando non pochi disagi alla cittadinanza, costretta a fare i conti con il problema delle strade allagate, e portando all’arrivo delle prime nevicate: la cima del monte Cervati risulta, infatti, completamente imbiancata.

Allerta meteo in Campania: strade allagate e prime nevicate

La Protezione Civile regionale, nella giornata di ieri, ha emanato un nuovo avviso di allerta, prorogando e ampliando quello precedente a causa di un peggioramento in atto. Il maltempo ha colpito gran parte della Regione abbattendosi con forza su Napoli e le zone vesuviane.

La Polizia Municipale, nell’ambito dei consueti controlli, ha setacciato le strade partenopee nel corso della notte per tutelare la cittadinanza dai danni causati dal maltempo che ha prodotto buche, allagamenti, sprofondamenti, caduta calcinacci e problemi alle alberature. Non sono mancati disagi per la circolazione dei treni così come dei collegamenti marittimi.

Intanto il Cervati, uno dei maggiori monti campani situato in provincia di Salerno, ha regalato uno scenario mozzafiato con l’arrivo dei primi fiocchi di neve. A immortalare il paesaggio imbiancato è stata l’organizzazione di tutela ambientale ‘Le tre T del Cervati’: “I fiocchi di neve sono tra le cose più fragili della natura, eppure guardate cosa possono fare quando si fondono insieme. Guardate che meraviglia”.

Intanto, come già annunciato dai meteorologi, oltre al maltempo che sta flagellando il Centro-Sud si assiste anche ad un progressivo calo delle temperature. Il weekend, dunque, sarà caratterizzato da un clima tipicamente invernale.