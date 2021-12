Anche nel pieno della quarta ondata, molte persone non rinunceranno alla possibilità di passare il Capodanno lontano da casa, e di godersi finalmente un viaggio che con le restrizioni dello scorso anno sarebbe stato impossibile organizzare. Molti ne approfitteranno per ammirare le bellezze della nostra regione: secondo un recente sondaggio, la seconda meta preferita dagli italiani per Capodanno è proprio la Campania.

Secondo un recente sondaggio del sito Parclick, riportato da Il Mattino, il 33,9% degli italiani ha intenzione di fare un viaggio per Capodanno. In pochi tuttavia si recheranno all’estero: molti opteranno per un viaggio in una meta italiana, in famiglia, e si sposteranno in auto. Per di più, la maggioranza dei viaggiatori sceglie di soggiornare in una casa privata.

La Campania è la seconda regione prediletta per le vacanze, preceduta solo dal Trentino Alto Adige. Seguono Toscana, Liguria e Puglia nelle prime cinque posizioni. Qui di seguito la classifica delle mete preferite dagli italiani per il Capodanno 2021:

1. Trentino-Alto Adige

2. Campania

3. Toscana

4. Liguria

5. Puglia

6. Umbria

7. Veneto

8. Lazio

9. Sicilia

10. Lombardia

11. Calabria

12. Emilia-Romagna

13. Friuli-Venezia Giulia

14. Piemonte

15. Molise

16. Sardegna

17. Abruzzo

18. Basilicata

19. Marche

20. Valle d’Aosta

La Campania domina quindi classifica delle mete preferite dagli italiani per Capodanno, seconda solo al Trentino per prenotazioni effettuate, e senza eguali per le bellezze che offre. Il recente speciale condotto da Alberto Angela, “Stanotte a Napoli“, ha mostrato perfettamente i mille volti del capoluogo della nostra regione, una città sorprendente che trova sempre una ragione per farsi ammirare.