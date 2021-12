Covid Campania, il bollettino del 29 dicembre 2021 – Consueto appuntamento con il bollettino ordinario dell’Unità di crisi della Regione Campania. I positivi di oggi sono 9.802 (7.181 ieri) a fronte dei 111.379 tamponi effettuati (104.533 ieri).

Il tasso di positività è ancora in aumento e si attesta all’8,8% contro il 6,86% di ieri. I deceduti sono 7 nelle ultime 24 ore e 4 registrati in precedenza ma registrati ieri. Aumenta anche il numero di posti letto occupati sia in terapia intensiva che in area medica.

Covid Campania: il bollettino del 29 dicembre

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 9.802

Test: 111.379

Deceduti: 7 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

COVID CAMPANIA – IL BOLLETTINO DI IERI

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 37 (+2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 587 (+53)

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

La Regione Campania, oltre a fornire l’aggiornamento quotidiano dei contagi, comunica che è possibile consultare i dati relativi alle vaccinazioni collegandosi all’apposita sezione online. Intanto, visto l’aumento dei contagi, l’Ordine dei Medici di Napoli ha proposto di varare al più presto un provvedimento che preveda l’obbligo vaccinale.