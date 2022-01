Ormai le mascherine FFP2 sono la seconda pelle degli italiani. Obbligatorie per chi usa i mezzi di trasporto, per chi vuole andare a cinema o teatro e per chi è in autosorveglianza, in poco tempo hanno soppiantato le più classiche e meno efficaci mascherine chirurgiche. In questi ultimi giorni si è quindi registrata una corsa per comprarle e la maggior domanda ne ha fatto aumentare il prezzo.

MASCHERINE FFP2: ARRIVA IL PREZZO CALMIERATO

Oggi però si è registrato un importante incontro tra il commissario per l’emergenza Covid Figliuolo e le associazione di categoria. Come avvenne per i tamponi (il prezzo in Campania è fisso a 15 euro per gli adulti e 8 per i minori), anche le FFP2 avranno un prezzo calmierato. Costeranno infatti appena 0,75 centesimi l’una. Come anticipato dall’Ansa, l’accordo tra FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite con la Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, sarà siglato a breve.

Ma c’è anche una catena di supermercati che ha deciso di anticipare tale mossa del governo vendendole dallo scorso 31 dicembre ad appena 50 centesimi. Le mascherine, insieme ai vaccini e al distanziamento, restano un’importante arma contro la diffusione del covid e delle sue varianti. Le mutazioni rendono il virus più trasmissibile e molte Regioni già da questa settimana potrebbero presto passare in zona gialla. Le Ffp2 proteggono di più delle chirurgiche e si spera che la loro diffusione possa porre un freno alla Omicron che secondo alcuni studi si propaga più in gola che nei polmoni.