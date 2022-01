Covid Campania, il bollettino del 17 gennaio 2022 – Consueto appuntamento con l’Unità di Crisi della Regione Campania che quotidianamente aggiorna sui contagi rilevati sul territorio. Oggi sono 9.370 i nuovi positivi (ieri +17.667) a fronte di pochi tamponi effettuati 53.819 (ieri erano stati il doppio +104.906).

Il tasso di positività è in lieve salita e si attesta al 17,41% contro il 16,8% dell’ultimo aggiornamento. I decessi sono 25 nelle ultime 24 ore più 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri (+5 nel bollettino di ieri). Aumenta il numero dei ricoverati in terapia intensiva mentre scendono quelli in area medica.

COVID IN CAMPANIA: IL BOLLETTINO DEL 17 GENNAIO

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 9.370 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 5.039

Positivi al molecolare: 4.331

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 53.819

di cui:

Antigenici: 31.537

Molecolari: 22.282

Deceduti: 25 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 699

Posti letto di terapia intensiva occupati: 92, +5

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.311, -49

(*) Posti letto Covid e Offerta privata

La Regione Campania, oltre a fornire l’aggiornamento quotidiano dei contagi, comunica che è possibile consultare i dati relativi alle vaccinazioni collegandosi all’apposita sezione online.