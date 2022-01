E’ campana e ha 18 anni la docente più giovane d’Italia: “Ho alunni più piccoli di me”

Un altro primato della nostra terra. Adele Federico, nata a Scafati 18 anni fa, è infatti la docente più giovane d’Italia. Poco più che maggiorenne e appena diplomata (a giugno 2021 all’I.S. Cesaro Vesevus di Torre Annunziata con votazione 100/100esimi), si ritrova ad essere una prof in una scuola in Provincia di Udine.

E’ CAMPANA LA DOCENTE PIU’ GIOVANE D’ITALIA

A diffondere la notizia è Orizzonte Scuola che l’ha intervistata. Adele per il momento insegna solo un’ora a settimana quindi non si è ancora trasferita in Friuli ma spiega i suoi sogni e progetti futuri:

“La mia passione è stata sempre lo studio, e sin da piccola ho sempre sperato di poter insegnare. Sono iscritta all’università Federico II di Portici alla facoltà di Tecnologie Alimentari ed il 22 novembre ho coronato il mio sogno, sono giunta in cattedra e fino al 30 giugno ricopro l’incarico di docente tecnico pratico ITP, come Laboratorio chimico presso I.S.I.S. Mattei a Latisana, Udine. Insegno soltanto il giovedì, quindi prendo l’aereo giovedì mattina, faccio le mie ore a scuola e rientro la sera a casa”.

Adele spiega anche la sua già grande esperienza e come è arrivata a ricoprire tale ruolo:

“Ho mandato le MAD (messa a disposizione docenti, ndr) in tutta Italia, da quella scuola mi hanno chiamato così improvvisamente e ho accettato. I 24 Cfu li ho conseguiti durante il periodo della maturità, subito dopo. Poi ho conseguito il certificato di lingua inglese e lingua araba due anni prima. Avevo vinto una borsa di studio e ho scelto Dubai come meta. Da lì l’A1 di lingua araba. Ho altri attestati come Eipass 7 moduli e ho svolto volontariato con l’associazione AVO“.

Poi svela una curiosità:

“Mi sono capitate una prima e una seconda quindi gli alunni sono più piccoli di me“.

Ed è della nostra terra anche la preside più giovane d’Italia, ha 31 anni e si chiama Maria Luisa.