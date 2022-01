Vaccini senza prenotazione nel territorio dell’Asl di Caserta. La Direzione Generale ha inviato alla stampa una nota, da diffondere presso la cittadinanza, per informare circa gli Open Day che sono stati organizzati per i giorni sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022.

Open Day il 22 e 23 gennaio 2022

“Si comunica che sabato 22 gennaio presso gli Hub Vaccinali dei Presidi Ospedalieri di Aversa, Marcianise e Piedimonte dalle ore 8:30 alle ore 19:30 è attivo un OPEN DAY per prime, seconde e terze dosi (Booster),senza prenotazione”.

“Domenica 23 gennaio nei Presidi Ospedalieri di Aversa, Marcianise, Piedimonte e negli Hub pediatrici dell’Iperion di Caserta e Medì di Teverola dalle ore 8:30 alle 19:00 è attivo un Open Day per la fascia 5-11 anni senza prenotazione”.

Nelle ultime settimane si stava registrando un affollamento presso i centri vaccinali, dovuto alla necessità di fare le terze dosi e a causa dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Tale circostanza ha convinto la Regione Campania e le Aziende Sanitarie Locali a rendere obbligatoria la prenotazione presso l’apposita piattaforma regionale, in modo da evitare affollamenti e spiacevoli casi tensione tra i cittadini e tra questi ultimi e personale sanitario o addetto alla sicurezza. Le singole Asl regionali possono, ad ogni modo, organizzare nelle giornate senza prenotazione proprio come fatto dall’Asl di Caserta.