Sanremo, serata duetti: l’omaggio a Pino Daniele e i nomi degli ospiti campani

A pochi giorni dall’avvio del Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha svelato i duetti e le cover che animeranno il palco dell’Ariston nella serata di venerdì 4 febbraio. Non mancheranno ospiti campani ed omaggi alla musica partenopea.

Festival di Sanremo 2022: duetti e cover

Massimo Ranieri si esibirà insieme a Nek sulle note di ‘Anna verrà’ omaggiando così il grande Pino Daniele e l’intero panorama musicale partenopeo. La Campania avrà un ruolo speciale anche durante l’esibizione di Anamena che per il suo medley ha deciso di affiancarsi ad un’artista campano: insieme a lei ci sarà Rocco Hunt.

Aka7even, cantautore e rapper di Vico Equense, ha voluto con sé sul palco dell’Ariston Arisa per cantare ‘Cambiare’ di Alex Baroni. Giovanni Truppi, cantautore napoletano indie rock, si esibirà sulle note di ‘Nella mia ora di libertà’ di de André accompagnato da Vinicio Capossela.

La Campania e Napoli avranno un ruolo predominante non solo nelle performance degli artisti ma anche nella conduzione: saranno, infatti, i partenopei Ciro Priello e Roberta Capua, insieme a Paola Di Benedetto, alla guida del ‘Prima Festival’.

Grandi nomi della musica si legano anche ai brani scelti dagli altri big in gara. Le Vibrazioni proporranno ‘Live and let die’ (di Paul McCartney) con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio. Michele Bravi e Giusy Ferreri, accompagnata da Andy dei Bluevertigo, omaggeranno Lucio Battisti cantando rispettivamente ‘Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi’ e ‘Io vivrò senza te’. Ditonellapiaga e Rettore si esibiranno in ‘Nessuno mi può giudicare’ di Caterina Caselli. Fabrizio Moro intonerà ‘Uomini soli’ dei Pooh.

Rkomi duetterà con i Calibro 35 con un medley (proponendo alcuni successi di Vasco Rossi) così come Gianni Morandi che ha scelto di affiancarsi a Mousse T. Elisa si esibirà sulle note di ‘What a feeling’ di Irene Cara. Tananai, insieme a Rose Chemical, porterà a Sanremo ‘A far l’amore comincia tu’ di Raffaella Carrà.

‘You make me feel’ di Aretha Franklin per Noemi e ‘Canzone’ di Don Backy e Detto Mariano per Iva Zanicchi. Achille Lauro ha voluto con sé Loredana Bertè in ‘Sei bellissima’. Dargen D’Amico ha scelto ‘La bambola di Patty Pravo mentre Mahmood e Blanco ‘Il cielo in una stanza’ di Gino Paoli.

Matteo Romano intonerà ‘Your songs’ di Elthon John con Malika Ayane. Yuman con Rita Marcotulli proporrà ‘My Way’ di Frank Sinatra. Sangiovanni ha voluto Fiorella Mannoia per cimentarsi in ‘A muso duro’ di Pierangelo Bertoli. ‘Be my baby’ di The Ronettese è il brano scelto da La Rappresentante di Lista, con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Higsnob e Hu, con Mr. Rain, proporranno ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco. Irama con ‘La mia storia tra le dita’ duetterà insieme a Gianluca Grignani.