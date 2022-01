I tamponi rapidi di inizio e fine quarantena potranno presto essere eseguiti in Campania dal medico di base. Ad annunciarlo è Pina Tommasielli, dottoressa dell’Unità di Crisi della Regione che svela in anteprima l’accordo che presto verrà firmato per alleggerire le tasche di chi in questi giorni si è sottoposto più volte a tamponi pagando.

IN CAMPANIA TAMPONI RAPIDI GRATUITI DAL MEDICO DI BASE

Ospite a Campania Oggi, trasmissione di Teleclubitalia in onda dal lunedì al venerdì alle 13, la Tommasielli ha spiegato:

“Il medico di base potrà effettuare il tampone in Campania: si accerta delle condizioni di guarigione del paziente, mette tutto in piattaforma e stabilisce la fine della quarantena. Quest’accordo sarà valido per tutti i medici di famiglia: se qualche collega non è disponibile, saranno gli altri a sopperire e fare i tamponi ai pazienti di quel medico, magari non reperibile anche per motivi di salute. Domani dovrebbe essere firmato l’accordo. In primo luogo, si tratta di un ristoro importante per le tasche dei cittadini perchè sono tamponi gratuiti. Fare il tampone per se stessi e per il nucleo familiare diventa troppo oneroso. Un altro dato è che sia giusto anche che un medico definisca la fine della quarantena. C’è un dato sintomatologico che è giusto che valuti un medico. La Regione Campania è stata molto attenta: io credo che domani potremo siglare questo accordo“.

Poi l’ex assessore precisa:

“Se vengono fermati, il medico potrà giustificare che si stavano recando da lui per effettuare il tampone. Questo sistema riguarda solo per la fine della quarantena, non anche chi ha necessità di fare il tampone per ottenere il Green Pass in quanto non vaccinato“.

