Sono passati alcuni giorni ma l’efferato omicidio di Anna scuote ancora la comunità e i Comuni confinanti a dove si è consumata la tragedia. La trentenne è stata infatti ammazzata dall’ex fidanzato sul luogo di lavoro a Pontecagnano Faino, città di circa 30 mila abitanti in provincia di Salerno. L’uomo è ora ricovero in ospedale insieme ad un amico della giovane, ferito anche lui nell’agguato.

A SALERNO LUTTO CITTADINO PER ANNA

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha deciso per la città di domani di proclamare il lutto cittadino. Un gesto dovuto per rendere omaggio ad una ragazza che ha perso la vita troppo presto. Questo il post su Facebook del primo cittadino:

“Ho voluto proclamare il lutto cittadino per domani sabato 5 marzo per ricordare Anna Borsa, la trentenne uccisa dal suo ex fidanzato nel salone di bellezza di Pontecagnano Faiano dove lavorava. Un gesto doveroso e sentito di vicinanza alla famiglia e a quanti hanno conosciuto e amato questa giovane donna vittima di un femminicidio terribile“.

I FUNERALI DELLA TRENTENNE ANNA

I funerali di Anna saranno svolti domani a Salerno alle ore 11 nella chiesa della Madonna del Rosario di Pompei nel quartiere Mariconda nel rispetto delle misure anti covid. Allestita anche la camera ardente. Intanto l’amico della giovane lotta in ospedale tra a vita e la morte. L’uomo era entrato nel salone di bellezza per difendere Anna quando è stato colpito da tre colpi di pistola sparati dall’ex. Ex che a sua volta si è poi rivolto l’arma contro se stesso ferendosi alla tempia.