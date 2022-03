L’Amica Geniale, confermata la 4° stagione: la trama e le voci sul nuovo cast

Rai Fiction e HBO Entertainment hanno confermato l’uscita della quarta stagione de L’Amica Geniale. La serie televisiva italo americana basata sui romanzi di Elena Ferrante giungerà alla sua ultima stagione, che coincide proprio con il quarto e ultimo libro della saga, Storia della bambina perduta. A riportare la notizia è Variety, importante magazine americano di intrattenimento.

“Quando abbiamo deciso di portare sugli schermi il capolavoro di Elena Ferrante – ha detto Francesca Orsi, vice presidente esecutivo di HBO programming su Variety – sapevamo che la storia di Elena e Lila doveva essere raccontata per intero. È emozionante e allo stesso tempo un po’ amaro intraprendere questa quarta e ultima stagione… Non vediamo l’ora di completare il quartetto e sappiamo che ‘Storia della bambina perduta’ porterà la serie alla fine con lo stesso cuore, familiarità e un narrazione stupenda che ha definito il viaggio di Elena e Lila dall’inizio”.

La trama di “Storia della bambina perduta”

La quarta stagione de L’amica geniale è basata sulle vicende raccontate nell’ultimo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante: Storia della bambina perduta. Lenù si è trasferita in Francia insieme a Nino. Solo lì scopre che l’uomo non ha rotto con la moglie come aveva promesso, ma resta ugualmente insieme a lui. Resta incinta ancora e lo stesso accade a Lila, che aspetta un bambino da Enzo. Le due amiche partoriscono a tre settimane di distanza. Sono due bambine: Elena sceglie di chiamare la bimba Immacolata (Imma) come sua madre che poco dopo muore a causa di un tumore. Anche Lila chiama la figlia come la madre Annunziata, detta Tina. Il rapporto tra le due amiche si stringe sempre di più, specialmente dopo che Elena si trasferisce nell’appartamento sopra a quello di Lila. I tradimenti di Nino continuano e diventano insostenibili.

Il nuovo cast de L’Amica Geniale

Alba Rohrwacher sarà l’attrice che interpreterà Elena nel quarto capitolo della saga dal titolo Storia della bambina perduta. Nessuna notizia certa è trapelata invece circa il personaggio di Lila: si era fatto il nome di Luisa Ranieri, ma tale eventualità sembra che sia tramontata.