Post contro i napoletani, la replica del consigliere: “Non mi vergogno, siete permalosi”

A seguito del sondaggio su Instagram che ha scatenato l’indignazione del web, il consigliere comunale di Pavia, Niccolò Fraschini, intervenuto a ‘Radio Goal’, su Radio Kiss Kiss, ha chiesto scusa ai napoletani senza, tuttavia, pentirsi delle sue affermazioni ma appellandosi alla permalosità del popolo partenopeo.

Consigliere Fraschini ai napoletani: “Siete noti per la permalosità”

“Se una potenza straniera invadesse l’Italia a quale città sareste disposti a rinunciare? E perché proprio Napoli? Fate la vostra scelta” – si legge nel sondaggio diffuso tramite una Instagram Stories e che mostra soltanto due opzioni di risposta: ‘Napoli’ o ‘Napoli’.

Ai microfoni di ‘Radio Goal’ sulla vicenda è intervenuto anche lo scrittore Maurizio De Giovanni: “Mi piacerebbe sapere dove sarebbe l’ironia nelle sue parole, vorrei capire onestamente quando dovremmo ridere di fronte a un post così disgustoso”.

Fraschini ha confermato di essere l’autore del post sottolineando che quel contenuto era strettamente privato, rivolto alla sua cerchia di amici: “Il mio profilo è privato, visualizzabile solo da persone che reputo amici. Vorrei capire come è diventato di pubblico dominio”.

In più, rivolgendosi ai napoletani offesi dalle sue parole, ha dichiarato: “Era semplice ironia la mia. Mi permetto di pensare che purtroppo questa dote non è una caratteristica degli abitanti di Napoli. Siete noti per una certa permalosità. Non mi vergogno di averlo scritto. Se mi chiedete di scusarmi mi scuso con le persone che si sono sentite urtate da questo post. Se mi chiedete di vergognarmi mi dispiace ma non va così”.