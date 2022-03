Le polemiche sulla cancellazione, da parte della rai, del contratto con Alessandro Orsini per quanto riguarda il compenso per la sua partecipazione a Cartabianca hanno provocato una curiosità a volte morbosa per i particolari della sua vita privata. Una curiosità di fatto ingiustificata, visto che del professor Orsini all’opinione pubblica dovrebbe interessare solo il punto di vista sulla guerra in Ucraina e come questa potrebbe avere delle conseguenze sull’Italia.Il suo pensiero, frainteso, ha fatto giungere molti alla conclusione che sia filo-russo, una sorta di soldatino di Putin, quando in realtà già negli anni scorsi aveva auspicato maggiori sanzioni contro la Russia per evitare che potesse arricchirsi ed armarsi.

Su molti quotidiani, così, stanno uscendo articoli a lui dedicati dove si cerca di mettere in cattiva luce anche suoi pensieri espressi molto tempo fa e che nulla hanno a che vedere con la questione ucraina. Tra questi, alcuni post su Napoli ed i napoletani. A tal proposito Alessandro Orsini ci tiene a precisare che “amo profondamente la mia città e sono super-fiero di essere napoletano e, più in generale, di essere meridionale”.

“So che molti stanno frugando nella mia vita privata – scrive il professor Orsini su Facebook – Chiedo una gentilezza a tutti coloro che mi conoscono: non rivelate informazioni su di me. La mia riservatezza è legata a un tratto caratteriale, ma c’è dell’altro. La natura del mio lavoro mi espone a un certo tipo di pericoli da sempre. E’ necessario che le informazioni sulla mia famiglia non vengano divulgate perché questo potrebbe compromettere la mia incolumità e quella dei miei cari. So anche che molti stanno frugando nei miei post Facebook più antichi. Vi prego di frugare bene e di non tagliare o selezionare strumentalmente soltanto ciò che è comodo per attaccarmi. Ad esempio, i miei post su Napoli sono numerosi, ma tutti conducono alla stessa conclusione: amo profondamente la mia città e sono super-fiero di essere napoletano e, più in generale, di essere meridionale. Quanto ai miei post sui bimbi africani che annegano nel Mediterraneo, vengono strumentalizzati e deconstestualizzati. Ho scritto quei post IN DIFESA DEI BAMBINI AFRICANI e non certamente contro gli immigrati. Accuse grottesche. Ho scritto un libro intitolato “Viva gli immigrati” e ho dedicato la mia vita a lottare contro ogni forma di razzismo e di antisemitismo”.