Un problema di natura cardiaca. Sarebbe, stando alle primissime indiscrezioni, la causa che ha provocato il decesso di un bambino di 12 anni a Cimitile, in provincia di Napoli.

IL MALORE A CIMITILE

Il ragazzino si è sentito male questa mattina a scuola mentre si trovava nell’atrio dell’istituto comprensivo statale Mercogliano-Guadagni. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, il bambino non ce l’ha fatta provocando dolore e sconcerto per il malore che lo ha colto. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Non si esclude a questo punto che venga richiesta l’autopsia per stabilire la causa della morte della giovane vita.

Una tragedia che si è consumata in pochissimi istanti, a dir poco drammatici. Nelle prossime ore, se verrà disposta l’autopsia sul corpicino del piccolo dodicenne, la causa della prematura morte sarà inevitabilmente chiarita.