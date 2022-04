Sarà un mese impegnativo per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dopo aver accolto al Quirinale gli atleti olimpici e paralimpici, andrà in trasferta in diverse località della Campania. Sabato il Capo dello Stato sarà infatti presente per la cerimonia d’inaugurazione di Procida Capitale della Cultura 2022 mentre il giorno della Liberazione sarà ad Acerra.

MATTARELLA A PROCIDA

Due impegni, quello a Procida ed Acerra, che mostrano l’attaccamento di Mattarella alla Campania. Il programma di sabato è molto articolato e vede il presidente della Repubblica arrivare sull’isola da Villa Rosebery, molto probabilmente in elicottero. Come reso noto dalle agenzie di stampa, l’evento inizierà alle 14 con la partenza dal capoluogo partenopeo di una nave speciale e durerà circa 7 ore. Poi sarà la volta di esibizioni, spettacoli teatrali, performance itineranti e una grande parata che si concluderanno nel convento alla presenza dei politici. Tutta Procida sarà coinvolta riprendendo lo slogan di questa edizione, ‘la cultura non isola’.

IL 25 APRILE AD ACERRA

Il giorno della liberazione, il 25 aprile, Mattarella sarà invece ad Acerra. La città è dal 1999 Medaglia d’Oro al Valor Civile per la Resistenza e il Capo dello Stato ha scelto questo Comune per celebrare il 77esimo anniversario. Come scritto sui social da Andrea Piatto, presidente del Consiglio comunale di Acerra:

“Oggi è un grande giorno. Acerra è la Città della Resistenza, non dell’esistenza“.

Mattarella dopo la deposizione della corona di alloro all’Altare della Patria a Roma si recherà per la cerimonia ad Acerra che inizierà intorno alle 11.