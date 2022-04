È passata poco meno di una settimana da quando è nato Ciro Romeo, il figlio di Mertens e Kat Kerkhofs. Il piccolo che ha preso il soprannome che i tifosi azzurri hanno dato all’attaccante belga, ha preso ‘contatto’ con le bellezze della Campania e in particolare con l’isola di Capri.

PRIMA VISITA A CAPRI PER CIRO ROMEO MERTENS

La mamma Kat ha infatti deciso di portarlo in gita sull’isola per la sua prima visita in uno dei luoghi più amati dalla coppia. Due le storie pubblicate da Kat, in cui si vede un primo piano del cagnolino Juliette e poi del piccolo Ciro Romeo che muove le manine. Segue una lunga carrellata sul panorama di Capri, tra sole e mare. Uno spettacolo che lascia senza fiato anche i neonati.

L’AMORE DI KAT PER NAPOLI

Kat da sempre ha esaltato le bellezze della città sui social. La conduttrice ha infatti nei mesi scorsi scritto

una guida turistica per i suoi followers di Instagram delle cose da visitare e dei posti in cui mangiare a Napoli e dintorni. Tra i luoghi descritti non poteva mancare l’isola di Capri.

Grande assente di questa prima gita fuori porta, è stato Dries Mertens che questa mattina si è allenato a Castel Volturno in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina. Un’altra occasione per segnare e fare una dedica speciale al figlio appena nato che già sta imparando a conoscere Napoli e le località limitrofe.