Gita da incubo, 32 studenti campani intossicati in Veneto

32 studenti campani intossicati in gita in Veneto. Come riporta ilmattino.it, sabato pomeriggio gli studenti di un istituto tecnico di Scafati, sono arrivati al Pronto Soccorso dell’Umberto I di Nocera Inferiore.

Il gruppo di ragazzi nel viaggio di ritorno dalla gita in Veneto, ha cominciato a manifestare diversi sintomi, vomito e diarrea, oltre a bruciori di stomaco. Gli studenti, tutti con un’età compresa tra i 17 e i 18 anni, hanno iniziato ad avere i sintomi dopo aver consumato il pranzo.

Come hanno raccontato le famiglie i malesseri dei ragazzi possono esser stati causati dal cibo consumato prima di partire per tornare a casa: pasta e carne con patate.

Gli studenti hanno lasciato l’ospedale, dopo gli accertamenti e le cure del caso. E’ probabile che l’istituto di Scafati decida di sporgere denuncia per quanto accaduto ai trentadue studenti sulla strada del ritorno dalla gita.