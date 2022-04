Grottaminarda. Tragedia sfiorata in Irpinia dove un bambino di 10 anni è stato azzannato da un rottweiler. E’ arrivato in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

Grottaminarda, bimbo azzannato da un rottweiler

Avrebbe riportato delle ferite ad entrambi gli avambracci, dopo essere stato azzannato violentemente dal cane. Grazie alla sua prontezza di riflessi il bimbo è riuscito proprio con gli arti superiori a proteggersi il volto altrimenti le conseguenze sarebbero state molto più gravi.

Dopo le prime cure è stato trasferito al Santobono di Napoli, in elicottero e poi in ambulanza, dove ora si trova sotto osservazione. I carabinieri stanno ricostruendo la vicenda per capire cosa sia successo.

Non è la prima volta che accade un episodio del genere a Grottaminarda. Nel luglio dello scorso anno, una bimba di 5 anni venne azzannata anche lei proprio da rottweiler riportando 21 punti di sutura al volto.